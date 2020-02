Consejos para un envejecimiento visual sano

Muchas personas piensan que ver mal “es cosa de la edad” y que hay que acostumbrarse a vivir con eso. Sin embargo que sea un proceso natural, asociado al paso de los años, no significa que no haya soluciones ni acciones preventivas. Hacerse examinar los ojos con regularidad por un oftalmólogo, es la mejor medida para descubrir anticipadamente enfermedades visuales.

Según los médicos oftalmólogos del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), las afecciones oculares más frecuentes que se presentan por el avance de la edad son las siguientes:

Vista cansada. También conocida como presbicia, es la pérdida lenta de la habilidad para ver objetos cercanos o letras pequeñas. Es normal que esto suceda a medida que se envejece. Los anteojos para leer usualmente corrigen el problema.

Cataratas. Se forman en el interior de los ojos. Nublan el cristalino y dificultan la visión. Es la causa más frecuente de ceguera reversible y la posibilidad de tenerla aumenta con la edad. Los exámenes oculares regulares son esenciales.

Glaucoma. Es la primera causa de ceguera en el mundo. Si no se trata a tiempo puede resultar en pérdida de la visión y ceguera. Las personas que sufren de glaucoma no presentan síntomas en las etapas tempranas. Puede ser tratado con gotas para ojos recetadas por el médico, con láser o con cirugía.

DMAE. La degeneración macular asociada a la edad, es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a la retina en personas mayores de 60 años. La visión central se hace borrosa y resulta difícil diferenciar colores. El diagnóstico precoz resulta fundamental para minimizar sus consecuencias.

Retinopatía diabética. Es un problema de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina. Disminuye la visión o distorsiona imágenes. No presenta síntomas y requiere un seguimiento especial médico.

Asimismo desde la entidad, en colaboración con Transitions Optical, recomiendan tener en cuenta estos consejos para prevenir problemas en la visión en la edad madura:

1. Acudir, como mínimo una vez al año, al oftalmólogo para revisar la vista aunque no se noten cambios en la visión, ya que algunas enfermedades de los ojos no presentan síntomas en las etapas iniciales.

2. Mantener actualizada la graduación de los anteojos.

3. Controlar regularmente de los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

4. Usar anteojos de sol que bloqueen 100% la radiación UV-A y UV-B y usar gorras o sombreros de ala ancha cuando se está afuera. La exposición prolongada a esta radiación puede causar en la vista, daños como cataratas oculares, cáncer en los párpados y otros trastornos oculares.

5. Acudir al médico clínico con regularidad para detectar enfermedades como la diabetes o presión alta, ya que estas enfermedades pueden causar problemas en los ojos.

6. Practicar ejercicio físico con regularidad. Este hábito aumenta el flujo sanguíneo en el organismo, alterando positivamente a los tejidos oculares que ayudará a mantener los ojos saludables.No hace falta correr una maratón, con dar un paseo a paso ligero, subir escaleras y bailar son buenas opciones para hacer ejercicio.

7. Mantener un peso saludable. Consumir frutas, verduras y pescado, ya que las vitaminas y antioxidantes que contienen previenen el riesgo de padecer enfermedades visuales.

8. No fumar. Diversos estudios vinculan el tabaco con enfermedades oculares, como las cataratas y la degeneración macular.

9. Adicionalmente, en la actualidad el uso de dispositivos digitales expone también a un desgaste de la visión. Por lo tanto, frente a cualquier tipo de pantalla descansar la vista 5 minutos cada 40 minutos de uso, enfocando la mirada al punto más lejano posible y pestañear para hidratar los ojos.

Por último, los especialistas en salud visual aconsejan adquirir los anteojos en ópticas habilitadas y considerar el uso diario de lentes inteligentes a la luz, como los lentes Transitions, que se adaptan automáticamente a cualquier condición de luz para una mejor visión, confort y protección. En exteriores, bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB y filtran la luz azul-violeta nociva, cuya principal fuente es el sol. En interiores, a la vez, brindan protección frente a esta luz nociva emitida por algunas luces artificiales y las pantallas de los dispositivos electrónicos, previniendo sus daños irreversibles.

Acerca del Consejo Argentino de Oftalmología – CAO

El Consejo Argentino de Oftalmología es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país desde 1962. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de los oftalmólogos, el impulso a la capacitación profesional de los colegas y la defensa de la salud visual de la población. Para más información ingrese a: www.oftalmologos.org.ar

