“El pañuelazo y otras actividades expresan este año el repudio popular al golpe genocida”

“La lucha por juicio y castigo continúan “, expresó Mariela Correa , referente del área de DD.HH del Frente Grande de Campana y militante por los Derechos Humanos .

Fue en el marco del 24 de marzo día de la Verdad por la Memoria y la Justicia. A 44 años del golpe cívico militar.

Este año es el primero en varias décadas en que el poderoso movimiento de Derechos Humanos (DD.HH ) de nuestro país no se expresará con multitudinarias movilizaciones en la calles y plazas.

En efecto , debido a las medidas de aislamiento social dictadas por la pandemia de coronavirus la conmemoración tendrá características particulares .

Al respecto Mariela Correa del Frente Grande -Campana ( integrante del Frente de Todos ) comentó que “el pañuelazo como se dio en llamar a la acción de colgar en todos los frentes, balcones, puertas etc. , figuras de pañuelos , es una de las propuestas de los organismos de DD.HH que hacemos nuestra “ .

“También desde el Espacio Cultural Pachamama de nuestra ciudad junto a otras organizaciones de DD.HH , familiares , hijos y sobrevivientes se harán diferentes publicaciones vía redes sociales para recordar el 24 de marzo y su significado “

“El pañuelazo y estas otras actividades expresan este año el repudio popular al golpe genocida”.

“El Frente Grande Campana es un espacio que ,con una nueva conducción, tiene un gran compromiso con la realidad de nuestra ciudad. El buen vivir, (una de nuestras bases) implica un ambiente sano, políticas que contemplen a todes, soberanía alimentaria como derecho y Memoria, Verdad y Justicia forman parte de nuestra visión y acción “.

También este año se da un cambio sustancial en el aniversario del golpe, ahora bajo un nuevo gobierno, diferenciado del macrismo , que fuera hostil al movimiento de DD.HH , al que alguna vez el ex presidente calificó como “un curro “.

Al respecto Correa afirmó que “esta claro que al gobierno Macri nada le importó en materia de DD.HH.

“La decisión política es importante ( del gobierno ), así como nuestra organización. Algunos temas se están reactivando, leyes reparatorias, por ahora solo enunciadas , que se deben concretar. “

“Esperamos celeridad y mejor curso a los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando, aunque aun resuena aquello de que hay quedar vuelta la pagina .A eso decimos no, de ninguna manera, ya dijimos Nunca Mas “.

A continuación la secretaria de DD.HH. del Frente Grande Campana sostuvo que “los DD.HH. deben ser garantía de libertad , paz y justicia. Si creemos en otra idea de país debemos trabajar por el respeto de estos derechos, educándonos en este aspecto, sumado al ejercicio de la memoria .Para eso creamos en este espacio político esta secretaría “.

Mariela Correa es hija de Ana María Barrera, llamada cariñosamente en el ámbito familiar como la Negra o la Pancha , militante popular.

Fue secuestrada por fuerzas militares en su casa de Bº Lubo , Campana , el 11 de setiembre de 1976.

Mariela sigue pidiendo justicia, buscando verdad y construyendo memoria.

Hija del canta autor y militante de la vida Hugo Correa.