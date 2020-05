Frente de Todos a los vecinos de Campana

Las siguientes agrupaciones integrantes Frente de Todos Campana, quieren hacer público en este documento su fuerte apoyo a las acertadas medidas tomadas en esta pandemia por el gobierno de Alberto Fernandez, que siempre han tendido a cuidar a todos los argentinos, priorizando la vida por encima de cualquier otra dimensión de la sociedad.

Destacando el multilateralismo internacional como la herramienta para que nuestra nación se inserte en el escenario global y resolviendo el problema de la insostenible deuda con firmeza, para que tengamos una Patria con independencia económica soberanía política y justicia social.

Pero también queremos destacar el rumbo hacia donde nuestro Presidente nos está guiando, que es el de un modelo social autónomo, solidario y justo, por lo cual :

Apoyamos el proyecto de reforma judicial.

Apoyamos el impuesto a las grandes fortunas.

Apoyamos la creación del Consejo Económico y Social.

También queremos destacar lo mucho que se esta haciendo en Provincia y Nación y por mencionar algunos :

Creación del Ministerio de Salud.

Construcción de hospitales de campaña.

Terminar los hospitales que abandono el gobierno anterior

La asistencia económica y sanitaria a la ciudad de Campana.

Reivindicar el rol de los científicos que tuvo como logro la obtención nacional de los test rápidos de covid-19.

Reconocer la tarea de personal de salud y seguridad con un bono extraordinario.

Trabajar para que no falte pan en la mesa de los argentinos, pagando la mitad del salario de los trabajadores con el programa de Asistencia a la Producción y el Empleo, el aumento de la Asignación Universal por Hijo, la creación del Ingreso Familiar de Emergencia IFE. La puesta en marcha de créditos blandos a las empresas. El Plan Potenciar para brindar herramientas a los trabajadores independientes.

También queremos recalcar el rol fundamental de la aerolínea de bandera de nuestro país, la cual cumplió un rol clave en la repatriación de argentinos y argentinas varadas en el extranjero, como asi también trayendo insumos médicos hacia nuestro país.

Nos sentimos profundamente consustanciados con el gobierno de Alberto Fernandez y Axel Kicillof, y valoramos y apoyamos a todas y todos los compañeros que desde distintos roles institucionales y militantes están junto a las y los vecinos de Campana.

Pero necesitamos un Gobierno Municipal que, en consonancia con el Gobierno Nacional y el Provincial, ponga todo su empeño en el cuidado de la vida de los campanenses, y que a su vez, genere herramientas para asistir económicamente a los vecinos de la ciudad con el aporte de los grandes empresarios y empresas radicadas en nuestra ciudad, para que desde el Municipio se auxilie a cada Campanense que lo necesite.

Consustanciados con el gobierno de Alberto Fernandez y Axel Kicillof, apoyamos a todos los compañeros que desde distintos campos estan junto a los vecinos de Campana, por ejemplo la propuesta de un comité de crisis sanitario, a nuestros compañeros que con la Universidad de Lujan conformaron el Foro de Genero y Diversidad, destacamos el compromiso de nuestros compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, barriales , sindicatos etc. están acompañando a la gente desde ollas populares comedores o bien hacerles llegar alimentos o postres dulces tortas casa por casa, ropa libros o simplemente hacerle los mandados a quienes no tienen la posibilidad de salir, como tantos otros que nos quedan en el tintero ya que es injusto no alcanzar a mencionarlos a todos.

A todos muchas gracias porque la ciudad que viene va a ser mejor y la vamos a construir entre todos.

LA CORRIENTE: Leonardo Ramos, Jose Luis Perelstein, Roberto Gianni, Claudia Ramirez, Fabian Alfonso, Rodrigo Perez, Oscar Canteros.

JUBILADOS DE PIE: Noemi Condo y Roberto

Agrup SAN MARTIN: Gustavo Ahumada.

Agrup. PERON VIVE Fabio Coletta.

UNION X CAMPANA Noemi Katty Altimari

MRP Movimiento de Restauracion Peronista.

NUEVO ENCUENTRO Alejo Sarna.

Y siguen las firmas…