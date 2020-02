Sobre humedales y otras yerbas

Por Leonardo Ramos

Podría ser un día más pasando inadvertido a la espera del carnaval.

O bien instalarse como hito siendo el primer día de vacaciones de unos o de retorno al trabajo de otros.

La cosa es que podemos permitirle ir de un extremo al otro este dos de febrero y lo interesante seria el camino a recorrer, parar cada tanto y ver que nos ocurre como comunidad que pasa a nuestro alrededor.

Por ejemplo hoy dos de febrero es el día de los humedales, fiesta que no debe entusiasmar a muchos, no sé si hay que vestirse de humedal o si ya hay que ir mojados o tirar agua como en carnaval, la verdad no imagino cómo se festeje, la cosa es que en Campana tenemos humedales, todo el que viaje en época de lluvia a Buenos Aires vera los costados de la ruta 9 inundados, llega hasta el rio Paraná el agua, kilómetros de humedales que absorben las lluvias llevan limpian y devuelven al agua al acuífero guaraní que es al agua que tomamos y alimenta todo un ecosistema que incluso llega en una parte a ser parque nacional ciervo de los pantanos para que tengamos dimensión de la vida que guarda este ecosistema.

La cosa es que un corredor de autos que llega a intendente con todo un equipo de afuera (que se decía ser el mejor de los últimos cincuenta años) y creen que la historia comienza con ellos. Que antes no había nada y todo lo que exista debe ser privatizado vendido y debe generar ganancias para las empresas.

También cabe la aplicación de esta idea fenicia a los humedales para los cuales pretenden que dejen de ser humedales y sean zona industrial prometiendo miles de puestos de trabajo, si esto fuera cierto sería importante que digan quien va a crear los puestos de trabajo ya que los dueños de la tierra dicen que ellos no y es demasiado el apuro que tienen por re zonificar algo que nadie les está pidiendo re zonificar, o si?

Campana está rodeada de parques industriales y estaría buenísimo que vengan empresas a generar trabajo de calidad ya que tienen muchísimo lugar para instalarse en los parques industriales existentes.

Porque hay que pasar de humedales a zona industrial entre gallos y media noche, no puede hacerse consensuando con la comunidad a la que le van a modificar el medio ambiente si dejan de ser humedales?

Porque modificar la forma en la que se trata la rezonificación para que no participe la comunidad?

Una hectárea de campo que pasa a ser zona industrial sube exponencialmente su precio, es hasta ahora lo único que queda claro. Y no habiendo proyecto industrial que prometa empleo y no habiendo razones que justifiquen destruir el medio ambiente la única razón expuesta es el negocio de re zonificar para subir el valor de la tierra.

Al intendente le pasa como el cuento del rey que estaba desnudo , hay quienes lo veían con fina capa de pieles y un hermoso porvenir para Campana con miles de empleos y otros vemos al rey desnudo.